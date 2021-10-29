Реакция компании на инцидент девушке не понравилась.

Фотомодель из Днепра Анна Минюкова, известная как Ася Микович, прославившаяся пикантным снимком на обновленном мосту в Днепре, заявила о нападении на нее таксиста службы Bolt вечером, 26 октября.

Об этом девушка написала 28 октября на своей странице в Instagram.

Модель вызвала такси, возвращаясь с работы домой. В салоне Минюкова слушала онлайн-лекцию и положила ногу на ногу, что, как пишет пострадавшая, не понравилось водителю. Мужчина решил отменить поездку.

"Никуда не торопясь, предлагаю ему связаться со службой поддержки и подождать замену автомобиля, раз уж у него резко изменились планы. Ждать еще 15 минут на улице я готова не была", - пояснила Минюкова.

Водитель промолчал.

"Смотрю на таксиста и понимаю – сейчас еб***. Решаю выйти из машины от греха подальше. Боковым зрением вижу, что он выходит за мной. Начинаю бежать. Понимаю, что бежала медленно в момент, когда мне прилетает удар рукой по голове сзади. В слезах добегаю к людям, спрятавшись за каким-то парнем. Вижу, что таксист изменил траекторию и теперь бежит обратно к машине, чтобы быстрее уехать", – заявила девушка.

Как отреагировали в Bolt

Реакция компании на инцидент девушке не понравилась. Днепрянка возмутилась ответом службы: "Нам очень жаль, что вы стали участницей этой неприятной ситуации".

Минюкова написала заявление в полицию.

Кто такая Минюкова

Минюкова стала звездой соцсети в июле 2019-го, когда сделала громкое заявление вслед за известным пари президента Владимира Зеленского и мэра Днепра Бориса Филатова. Суть пари была в том, что если до 14 сентября мост в Днепре не откроют, то мэр уйдет в отставку.

Минюкова в соцсетях, в свою очередь, опубликовала пост, в котором пообещала раздеться в случае победы Филатова. И свое обещание девушка выполнила. Однако вскоре все ню-фото со страниц удалила.

Затем следовала фотосессия на разрушенном мосту в Харькове. При этом модель пыталась дать оценку состояния инфраструктуры, поскольку имеет профессиональное образование.

В апреле 2021 года днепрянка выложила фото с заседания Зеленского, на котором тоже присутствовала.

Себя в соцсетях называет "инфраструктурной музой".

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Автор: Виолетта Орлова