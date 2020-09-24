Осужденные мужчины бросали в стражей порядка, которые сопровождали в санаторий автобусы с эвакуированными, кирпичи и камни.

Двое жителей пгт. Новые Санжары, причастные к массовым беспорядкам во время перевозки в санаторий эвакуированных из Китая граждан, получили условные наказания.

Читайте такжеНовые Санжары 2: в Харькове в столкновении возле медучреждения травмированы двое полицейскихКак сообщается на сайте Судебная власть Украины, 3 сентября Новосанжарским райсудом Полтавской области были вынесены приговоры гражданам К. и П., которые обвинялись в участии в массовых беспорядках (ч. 1 ст. 294 Уголовного кодекса).

Согласно соглашениям о признании виновности прокуроры и подозреваемые пришли к соглашению относительно правовой квалификации действий обвиняемых, меры наказания за совершенные уголовные преступления.

Решениями суда на основании утвержденных сделок о признании виновности обвиняемым назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. На основании ст. 75 УК граждан К. и П. освобождены от отбывания наказания с испытательным сроком на один год.

Также в сообщении сказано, что судебные решения не вступили в законную силу, поскольку обвиняемые имеют право на обжалование приговоров в апелляционном суде.

Бунт в новых Санжарах: как это было

20 февраля 2020 года неустановленным следствием лицом через интернет в пгт Новые Санжары Полтавской области были организованы массовые митинги и противостояния законным требованиям властей в связи с тем, что в этот день в медицинский центр Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» из города Ухань КНР был организован приезд граждан Украины и иностранных граждан для прохождения карантина из-за возможного подозрения инфицирования коронавирусом.

В тот же день около 19:00 митинги переросли в массовые беспорядки, где собралось около тысячи участников. В частности, участники массовых беспорядков прибыли на улицу Центральную Новых Санжар, перекрыли проезжую часть улицы в районе моста через реку Ворскла, а позже - переулок Курортный недалеко от медицинского центра.

Около 19:40, когда к санаторию приблизились автобусы с эвакуированными из города Ухань гражданами, люди начали бросать камни и кирпичи в работников правоохранительных органов, тем самым препятствовали движению организованной колонне автобусов.

В результате преступных действий П., К., а также лиц, уголовные производства в отношении которых выделены в отдельные производства, и других неустановленных в настоящее время досудебным расследованием лиц, пятеро работников правоохранительных органов получили травмы.

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Автор: Дмитрий Хилюк