Уже длительное время Украина живет в условиях карантинных ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции.

Количество больных COVID-19 в Украине за сутки выросло почти на 5 тысяч. В результате обстрелов оккупантов на Донбассе ранен украинский боец.

Ситуация с коронавирусом

В Украине за сутки коронавирус обнаружили у 4923 человек.

Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 1237169 украинцев, 1063591 - выздоровели, 23387 - скончались.

Сложные погодные условия

В большинстве областей Украины порывы ветра достигнут 15-20 м/с. На дорогах страны, кроме юга и юго-востока, гололедица. Таким погодным условиям предоставлен I уровень опасности.

Перемирие на Донбассе

В районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе за сутки российско-оккупационные войска четыре раза открывали огонь, в результате чего ранен украинский боец.

Главные новости Украины: что важно знать 5 февраля 2021

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Автор: Алина Вишневская