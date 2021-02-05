Количество больных COVID-19 в Украине за сутки выросло почти на 5 тысяч. В результате обстрелов оккупантов на Донбассе ранен украинский боец.
Ситуация с коронавирусом
В Украине за сутки коронавирус обнаружили у 4923 человек.
Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 1237169 украинцев, 1063591 - выздоровели, 23387 - скончались.
Сложные погодные условия
В большинстве областей Украины порывы ветра достигнут 15-20 м/с. На дорогах страны, кроме юга и юго-востока, гололедица. Таким погодным условиям предоставлен I уровень опасности.
Перемирие на Донбассе
В районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе за сутки российско-оккупационные войска четыре раза открывали огонь, в результате чего ранен украинский боец.
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