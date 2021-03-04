В Украине продолжает действовать адаптивный карантин, введенный с целью предотвращения распространения коронавируса.

В Украине резко возросло количество новых случаев COVID-19 - за сутки выявлено более 10 тысяч. В то же время в стране официально подтверждены первые случаи "британского" штамма коронавируса.

Ситуация с коронавирусом

В Украине за сутки обнаружили еще 10057 новых инфицированных коронавирусом, умерли почти 200 больных.

Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 1374762 украинца, 1186873 - выздоровели, 26591 - умерли.

"Британский" штамм коронавируса в Украине

Первые два случая так называемого "британского" штамма коронавируса официально подтвердили в Украине. Новый штамм выявлен, в частности, у двух пациентов из Прикарпатья.

Война на Донбассе

В районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе за сутки оккупанты четыре раза открывали огонь. В результате обстрелов пулевое ранение получил военнослужащий ВСУ.

Тем временем глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук предупредил о зеркальном ответе в случае открытия огня боевиками.

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Автор: Алина Вишневская