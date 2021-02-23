Уже долгое время Украина живет в условиях карантина, введенного с целью предотвращения распространения коронавируса.

В Украине зафиксировано более 4 тысяч случаев заболевания коронавирусом. На Донбассе убит украинский военный. В Украине стартует первый этап вакцинации от коронавируса.

Заболеваемость коронавирусом

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 4182 человек, зафиксировано 153 летальных случая, 4351 пациент выздоровел. Среди заболевших 219 медицинских работников.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 1 311 844 человека, из них 1 151 777 выздоровели, летальных исходов — 25 309.

Вакцинация от коронавируса

Сегодня в Украине начнется первый этап вакцинации от коронавируса. 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca будут доставлены в Украину на самолете.

Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало вакцину Oxford/AstraZeneca для медицинского применения.

Украинцы смогут записаться в очередь на вакцинацию с 1 марта.

Перемирие Донбасса

С начала суток режим тишины был нарушен три раза. Возле населенного пункта Зайцево оккупанты открыли огонь из минометов и гранатометов. Один украинский военнослужащий погиб, ещё один получил осколочные ранения.

Главные новости Украины: что нужно знать 23 февраля 2021

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Автор: Екатерина Пулатова