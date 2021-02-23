Под судом собрались журналисты и сторонники активиста.

Суд начал оглашение приговора активисту Сергею Стерненко в деле о похищении человека.

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Как передает корреспондент УНИАН, объявление происходит в Приморском райсуде Одессы.

Под судом сегодня собрались журналисты и сторонники Стерненко.

Как утверждает правозащитник Маси Наем, который присутствует на заседании, судья цитирует свидетеля, которого в суде не допрашивали. Суд может обосновывать свои выводы только на показаниях, которые он непосредственно воспринимал во время судебного заседания.

Ранее прокуратура запросила для Стерненко 8 лет заключения с конфискацией имущества по обвинению в похищении гражданина Сергея Щербича с целью завладения его средствами на сумму 300 грн.

Дело Стерненко о похищении человека

В 2015 году в Одессе дома у Стерненко провели обыск, во время которого активист добровольно отдал правоохранителям пневматическое оружие, коллекционный нож и стартовый (шумовой) пистолет.

Следственные действия проводили на основании заявления Щербича о похищении.

После обыска Стерненко сообщили о подозрении в похищении с целью завладения средствами и отправили в СИЗО, из которого он впоследствии вышел под залог.

Впоследствии активиста обвинили еще и в незаконном хранении оружия.

Против Стерненко заведено несколько уголовных дел. Одно из них касается факта смертельного ранения человека, совершившего нападение на Стерненко - Ивана Кузнецова.

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Авторы: Дмитрий Захаров, Антонина Доломанжи