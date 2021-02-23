Суд начал оглашение приговора активисту Сергею Стерненко в деле о похищении человека.
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Как передает корреспондент УНИАН, объявление происходит в Приморском райсуде Одессы.
Под судом сегодня собрались журналисты и сторонники Стерненко.
Как утверждает правозащитник Маси Наем, который присутствует на заседании, судья цитирует свидетеля, которого в суде не допрашивали. Суд может обосновывать свои выводы только на показаниях, которые он непосредственно воспринимал во время судебного заседания.
Ранее прокуратура запросила для Стерненко 8 лет заключения с конфискацией имущества по обвинению в похищении гражданина Сергея Щербича с целью завладения его средствами на сумму 300 грн.
Дело Стерненко о похищении человека
- В 2015 году в Одессе дома у Стерненко провели обыск, во время которого активист добровольно отдал правоохранителям пневматическое оружие, коллекционный нож и стартовый (шумовой) пистолет.
- Следственные действия проводили на основании заявления Щербича о похищении.
- После обыска Стерненко сообщили о подозрении в похищении с целью завладения средствами и отправили в СИЗО, из которого он впоследствии вышел под залог.
- Впоследствии активиста обвинили еще и в незаконном хранении оружия.
Против Стерненко заведено несколько уголовных дел. Одно из них касается факта смертельного ранения человека, совершившего нападение на Стерненко - Ивана Кузнецова.
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