В Украине обновили карантинные зоны. Количество случаев заболевания COVID-19 тем временем выросло на почти 2,7 тысячи.
Новое карантинное зонирование
Сегодня в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование. Так, в "красной зоне" в настоящее время уже нет ни одного областного центра.
Ситуация с коронавирусом
По состоянию на 21 сентября в Украине зарегистрировано 178 353 случая коронавируса. Всего от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 3 583 человека. Выздоровели - 78 184 человека.
За сутки было выявлено 2 675 новых больных COVID-19.
Ситуация на Донбассе
С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано два нарушения перемирия. Так, вблизи Марьинки российские оккупанты произвели выстрелы в сторону украинских позиций из стрелкового оружия, а также три выстрела из гранатомета, приспособленного для использования мин ПОМ-2.
Главные новости Украины: что важно знать 21 сентября 2020
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