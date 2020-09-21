Украина уже который месяц живет в условиях адаптивного карантина, введенного из-за коронавируса.

В Украине обновили карантинные зоны. Количество случаев заболевания COVID-19 тем временем выросло на почти 2,7 тысячи.

Новое карантинное зонирование

Сегодня в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование. Так, в "красной зоне" в настоящее время уже нет ни одного областного центра.

Ситуация с коронавирусом

По состоянию на 21 сентября в Украине зарегистрировано 178 353 случая коронавируса. Всего от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 3 583 человека. Выздоровели - 78 184 человека.

За сутки было выявлено 2 675 новых больных COVID-19.

Ситуация на Донбассе

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано два нарушения перемирия. Так, вблизи Марьинки российские оккупанты произвели выстрелы в сторону украинских позиций из стрелкового оружия, а также три выстрела из гранатомета, приспособленного для использования мин ПОМ-2.

Главные новости Украины: что важно знать 21 сентября 2020

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Автор: Алина Вишневская