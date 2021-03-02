В Украине за сутки зафиксировано почти одинаковое количество новых больных коронавирусом и выздоровевших. На Донбассе в результате подрыва военного авто на взрывном устройстве ранены и травмированы девять бойцов.
Ситуация с коронавирусом
В Украине за сутки обнаружили 5336 новых больных COVID-19. При этом выздоровели 5194 человека.
Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 1357470 украинцев, 1176918 - выздоровели 26212 - умерли.
Перемирие на Донбассе
В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе за сутки зафиксировано семь вражеских обстрелов. В результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий получил боевое ранение, еще восемь воинов – боевое травмирование.
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