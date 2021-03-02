В Верховной Раде сегодня заработала сенсорная кнопка, что сделает невозможным неперсональное голосование.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Такая же система давно и успешно работает в Киевсовете, и обойти ее невозможно. Кроме того, как пишет Апостроф, в парламенте установили видеокамеры, чтобы предотвратить нарушения и убрать "слепые зоны" в задних рядах.
Камеры позволят правоохранителям отследить, с какого места было совершено нарушение. Инструменты заработают уже с этой недели.
Бороться с кнопкодавством в Раде пытались еще в 2008 году, но установленная тогда сенсорная кнопка не прошла тестирование. Были и другие попытки запустить систему, но тщетно. В 2019-м голосование за соседа даже сделали уголовным преступлением, но и это проблемы не решило.
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