В Украине уже который месяц длится карантин, введенный с целью противодействия распространению коронавируса.

В Киеве ужесточили карантинные ограничения. Минфин внес на рассмотрение правительства проект госбюджета на 2021 год.

Подготовка проекта госбюджета-2021

Министерство финансов Украины направило проект государственного бюджета на 2021 год на рассмотрение Кабинета министров.

Переход Киева в "оранжевую" зону карантина

С сегодняшнего дня в Киеве усилили карантин, введя дополнительные ограничения. Из-за роста количества больных коронавирусом столица вошла в "оранжевую" зону эпидемиологической опасности.

Ситуация с коронавирусом

Количество больных COVID-19 в Украине за сутки выросло на 2 462.

Всего с начала пандемии подтверждено 156 797 случаев инфицирования коронавирусом. Из них выздоровели 69 543 пациента, а умерли – 3 211 человек.

Перемирие на Донбассе

За сутки на Донбассе зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Так, неприцельные выстрелы из подствольных гранатометов в сторону наших позиций отмечены вблизи населенных пунктов Пески и Авдеевка.

Главные новости Украины: что важно знать 14 сентября 2020

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Автор: Алина Вишневская