В Киеве ужесточили карантинные ограничения. Минфин внес на рассмотрение правительства проект госбюджета на 2021 год.
Подготовка проекта госбюджета-2021
Министерство финансов Украины направило проект государственного бюджета на 2021 год на рассмотрение Кабинета министров.
Переход Киева в "оранжевую" зону карантина
С сегодняшнего дня в Киеве усилили карантин, введя дополнительные ограничения. Из-за роста количества больных коронавирусом столица вошла в "оранжевую" зону эпидемиологической опасности.
Ситуация с коронавирусом
Количество больных COVID-19 в Украине за сутки выросло на 2 462.
Всего с начала пандемии подтверждено 156 797 случаев инфицирования коронавирусом. Из них выздоровели 69 543 пациента, а умерли – 3 211 человек.
Перемирие на Донбассе
За сутки на Донбассе зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Так, неприцельные выстрелы из подствольных гранатометов в сторону наших позиций отмечены вблизи населенных пунктов Пески и Авдеевка.
Главные новости Украины: что важно знать 14 сентября 2020
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