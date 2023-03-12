Событие произошло в городе Черноморск.

В Одесской Области спасли ребенка, который оказался на кондиционере на втором этаже жилого дома.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, инцидент произошел сегодня в городе Черноморск. Спасателям поступило сообщение, что нужно помочь снять ребенка, оказавшегося за пределами балкона, на 2-м этаже жилого дома.

На месте спасатели с помощью специальной лестницы осторожно сняли с балкона ребенка 2015 года рождения, который стоял на кондиционере. Почему ребенок оказался за балконом, в ГСЧС не сообщили.

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Спасение детей в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, недавно во Львовской области спасали маленькую девочку, которая провалилась под лед на озере. Ребенок был вынужден держаться за обломок льда, чтобы спастись.

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Недавно полицейские рассказали, как вывозили из Авдеевки ребенка, чья семья отказывалась эвакуироваться. Мальчика вывезли в безопасное место на бронированном авто.

Напомним, что в Украине был утвержден механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий.

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