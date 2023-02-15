Спасатели с помощью лодки и веревок вытащили девочку на берег, она госпитализирована.

На Львовщине спасена девочка, которая провалилась под лед на озере и держалась за обломок льда, чтобы не утонуть.

Как сообщило Главное управление Государственной службы с чрезвычайных ситуаций Украины во Львовской области, сегодня в 16:05 в Службу спасения "101" поступила информация о том, что ребенок провалился под лед на местном озере в городе Броды Золочевского района.

"Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что девочка провалилась под лед на расстоянии около 10 метров от берега. Девочка держалась за обломок льда, чтобы не утонуть. Спасатели с помощью лодки и веревок вытащили на берег девочку, 7 класса, где передали медикам.

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Ребенок госпитализирован в Бродовскую центральную больницу", - отмечают спасатели.

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