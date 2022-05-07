Ни в коем случае ее нельзя пить или употреблять для приготовления пищи.

В понедельник, 9 мая, в Николаеве появится техническая вода, которую можно использовать для бытовых нужд.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Так, вчера в городе начали наполнять резервуары в разных районах города водой из реки Южный Буг с ее предварительной очисткой. Также к городской системе подключили часть скважин.

"Думаю, что завтра вечером вода начнет появляться в самых низких точках Ингульского района. 9 мая начнем заполнять водой магистрали по всему городу. Друзья, напоминаю, что это техническая вода! Ни в коем случае ее нельзя пить или употреблять для приготовления пищи. Только бытовые нужды!",- сообщил мэр.

Ранее глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в Николаеве придумали, как решить проблему с водоснабжением.

"С питьевой водой мы нашли, как решить вопрос. Кабмин помогает и выделяет деньги на один проект", - рассказал Ким.

По его словам, уже есть четкий план по срокам и финансированию. Ким добавил, что более подробную информацию по этому поводу вскоре предоставит городской голова Александр Сєнкевич.

Напомним, в Николаеве из-за обстрелов российских оккупантов уже несколько недель отсутствует централизованное водоснабжение. Люди массово вынуждены набирать воду из реки, озер, бить скважины и ждать подвоза технической воды.

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