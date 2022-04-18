Из-за вражеских обстрелов в городе повреждено централизованное водоснабжение.

ГКП "Николаевводоканал" и власти города работают над восстановлением централизованного водоснабжения в Николаеве, а между тем для людей запускают ряд скважин.

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

"Друзья, к этой ситуации мы готовились с начала войны. И мы понимали угрозу остаться без водоснабжения из Днепра. Именно поэтому я едва ли не в каждом эфире вам говорил: делайте запасы воды. Между тем наши коммунальщики готовили альтернативные источники водоснабжения", - говорится в сообщении.

Скважины в Николаеве: где взять воду

В частности, за четыре недели в городе подготовили и запустили скважины в Больнице скорой медицинской помощи, Больницах №1, 3 и 4, Родильном доме №2.

17 апреля открыли скважину на территории "Николаевоблтеплоэнерго".

Кроме того, на этой неделе должны начать работать скважины в Больнице №5, Детской больнице №2 и Роддоме №3.

"Всеми этими скважинами вы сможете пользоваться. Завтра начинаем бурить скважину на территории СК "Заря". Выдачу воды из нее планируем уже к концу следующей недели", - отметил Сенкевич.

Техническая вода в Николаеве

В городе работают пункты раздачи технической воды. В частности, 18 апреля ее можно получить по адресам:

Заводской район: ул. Озерная, 13; ул. Крылова, 40/1; ул. Курортная, 3; ул. Леваневцев, 25/1; ул. Мореходная - угол ул. Гонгадзе; ул. Шоссейная - угол ул. Г. Петровой; ул. 2-я Слободская - угол ул. Пограничная; ул. Лягина - угол ул. Дунаева; ул. Кузнечная, 201 (пожарная часть); ул. Шоссейная, 15.

Ингульский район: ул. 12-я Продольная, 5а - угол ул. Китобоев, 6 (с 9:00); ул. Молодогвардейская, 45 (с 9:00); ул. Передовая, 52Д (с 13:00); ул. Строителей, 18В (с 9:00); ул. Николаевская, 17-19 (С 13:00); ул. Чкалова, 215г; ул. А. Кошевого, 6А (возле семейной амбулатории №4).

Корабельный район: ул. Айвазовского, 11-13 (9:00 - 16:00); ул. Океановская, 18/2 (9:00 - 12:00); ул. Янтарная, 67 (9:00 - 12:00); ул. Металлургов, 34-36 (9:00 - 16:00); ул. Станиславского, 80 (9:00 - 12:00); просп. Корабелов, 12А (12:00 - 15:00); ул. Океановская, 8 (10:00 - 13:00); ул. Океановская, 50 (13:00 - 16:00); просп. Богоявленский, 301 (13:00 - 16:00); ул. Знаменская (рынок) (13:00 - 16:00); просп. Богоявленский - угол ул. Кобзарской (13:00 - 16:00); просп. Богоявленский, 317 (Фокстрот) (13:00 - 16:00).

Центральный район: просп. Героев Украины - угол ул. Обереговой; ул. Арх. Старова, 4А; ул. Соборная - угол ул. Адм. Макарова; ул. 3-я Слободская - угол ул. Колодезной; ул. 6-я Слободская - угол просп. Центрального; ул. 6-я Слободская - угол ул. Чкалова; ул. Садовая угол - угол просп. Центрального (гостиница Николаев) (после 13:00); ул. Шевченко - угол ул. Обсерваторная; ул. Фалеевская - угол ул. Никольская; просп. Героев Украины - угол пер. Парусный; ул. Большая Морская, 6 (магазин Мост); ул. Никольская - угол ул. Б.Морская (Астория).

Нет воды в Николаеве: что известно

По меньшей мере с 12 апреля в Николаеве начались перебои с водоснабжением. 13 апреля "Николаевводоканал" сообщил, что насосы города начали переводить на резервную линию электроснабжения, однако, к сожалению, параллельно "возникли другие технические проблемы".

С 16 апреля в городе организовали подвоз технической воды.

Кроме того, в микрорайоне Варваровка функционировали четыре пожарные гидранта, расположенные на улицах Урожайная и Очаковская; Надбугская и Ламбертовская; Льва Карели и Гастелло; Веселиновская, вблизи лицея 60. Пока вода в них есть, можно пользоваться, сообщали в "Николаевводоканале".

17 апреля начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщил, что из Одессы в Николаев направлены цистерны с питьевой водой. "Из-за постоянных боевых действий в соседней области возникла проблема с водоснабжением. Мы не могли остаться в стороне. Поэтому мной принято решение направить туда цистерны с питьевой водой и бурильные бригады, чтобы по возможности обеспечить водой весь регион", - заявил глава ОВА.

Вас также могут заинтересовать новости: