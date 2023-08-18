Ситуация в оккупированном Мариуполе катастрофическая - не хватает врачей и медицинских препаратов.

Во временно оккупированном россиянами Мариуполе умер годовалый ребенок по причине отсутствия оборудования и профессиональных врачей.

Об этом случае рассказали в Мариупольском горсовете. В горсовете отметили, что как сообщила в местном паблике мариупольчанка, ее годовалый ребенок начал бледнеть, поэтому она отвезла его в местную больницу. "Необходимо было сделать компьютерную томографию, но аппарата в медучреждении просто нет. Поэтому врачи сделали укол, даже не сказав родителям какой. После чего сказали, что надо вести ребенка в Донецк, потому что "в городе детской больницы нет и класть ребенка негде". Но вечером ребенок умер", - говорится в сообщении.

Горсовет отметил, что ситуация в оккупированном Мариуполе катастрофическая - не хватает врачей и медицинских препаратов, а в больницах нет современного оборудования, ведь оно было либо уничтожено россиянами, либо вывезено.

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"Люди не могут получить не только нормальную медицинскую помощь, но и жизненно необходимые лекарства. В частности, мариупольцы сообщали об отсутствии инсулина", - рассказали о ситуации в Мариуполе в горсовете.

Ситуация в Мариуполе

В городе тяжелая ситуация с медицинским обслуживанием. Многих врачей в больницах вообще нет, а оборудование оккупанты либо разворовали, либо вывезли в Донецк. Также в аптеках и больницах не хватает медицинских препаратов.

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