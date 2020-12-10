СБУ уже взялась расследовать данный инцидент.

Во Львовской области в селе Верхняя Рожанка с населением более чем тысяча жителей — десяток местных жителей собрались в частном доме и объявили о создании собственного "органа самоуправления".

Читайте такжеНовые районы в Украине: в "Слуге народа" рассказали, нужно ли будет менять документыЛюди избрали депутатов и даже приняли государственный флаг. Как говорится в сюжете ТСН, в селе будет не сине-желтый, а желто-синий. Видео собрания опубликовали в Facebook.

По данному факту СБУ уже открыла уголовное производство по статье "захват государственной власти". Максимальное наказание за это — до десяти лет лишения свободы.

Новости по теме:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН