Во Львовской области в селе Верхняя Рожанка с населением более чем тысяча жителей — десяток местных жителей собрались в частном доме и объявили о создании собственного "органа самоуправления".
Читайте такжеНовые районы в Украине: в "Слуге народа" рассказали, нужно ли будет менять документыЛюди избрали депутатов и даже приняли государственный флаг. Как говорится в сюжете ТСН, в селе будет не сине-желтый, а желто-синий. Видео собрания опубликовали в Facebook.
По данному факту СБУ уже открыла уголовное производство по статье "захват государственной власти". Максимальное наказание за это — до десяти лет лишения свободы.
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