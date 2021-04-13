Деснянский районный суд города Киева вынес приговор 37-летнему уроженцу Волынской области, который убил 6-летнего мальчика.
Читайте такжеИзбил и выбросил из окна: в Киеве изверг едва не убил 6-летнего крестника (фото)Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.
Мужчину приговорили к 13 годам лишения свободы.
Преступление произошло 25 июня 2020 года в квартире дома на ул. Шолом-Алейхема в Деснянском районе столицы.
Обвиняемый был в квартире в компании нескольких мужчин и матери пострадавшего ребенка и употреблял алкоголь. Впоследствии он ушел в соседнюю комнату, где были дети хозяйки - мальчики в возрасте 6 и 9 лет, схватил младшего и начал бить.
Мальчик умер в больнице. Его 9-летнего брата изъяли из семьи работники Службы по делам детей и семьи Деснянской РГА.
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