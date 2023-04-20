Ранее спикер ВС ВСУ отметил, что вечером 19 апреля на Киевщине не было зафиксировано российских атак, ПВО не работала.

Силы противовоздушной обороны в момент загадочной вспышки над Киевом в среду поздно вечером, 19 апреля, не работали.

Об этом сообщил утром, 20 апреля, спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, пишет Суспильне.

Он объяснил, почему ВС ВСУ в своем вечернем сообщении указали, что информация о причинах вспышки "уточняется".

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"Нам начали приписывать космические тарелки... Кто-то должен об этом уточнить, но не мы", - сказал Игнат.

Отмечается, что ранее в эфире телемарафона спикер ВС ВСУ отметил, что вечером 19 апреля на Киевщине не было зафиксировано российских атак.

"Эти кадры, которые вы показываете, это, видимо, завтра уже будет точно прокомментировано. Что это именно было. Было ли это какое-то небесное тело, или это был какой-то обломок спутника, метеорита или что-то другое, какая-то другая аномалия. На то есть специалисты. Военно-воздушные силы занимаются немного другими вещами. Мы сбиваем воздушные цели, которые атакуют Украину. На Киевщине не было зафиксировано атак противника на этот раз", - сказал Игнат.

Вспышки в небе над Киевом - что известно

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 19 апреля в небе над Киевом произошла яркая вспышка, после которого раздался похожий на взрыв звук. В это время воздушной тревоги в столице не было, однако она была объявлена чуть позже.

Сначала глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о работе ПВО, однако позже он удалил свое сообщение и призвал ждать информацию от Воздушных сил.

В Киевской городской военной администрации сообщили, что вспышка в небе Киевской области, предварительно, стала результатом падения на Землю космического спутника NASA. Впрочем, авторы проекта Alpha Centauri отметили, что траектория его падения очень далека от Украины, поэтому, вероятно, возле столицы упал метеор.

В американском космическом агентстве также опровергли сообщения о падении обломков спутника. По словам представителя NASA Роберта Маргетты, спутник пока остается на орбите и не входил в атмосферу Земли, поэтому он точно не мог пролетать над Киевом.

Как сообщили в Главном Центре специального контроля Государственного космического агентства, вспышки в небе над Киевом - высокоэнергетическое акустическое событие, предположительно связанное со входом космического тела в плотные слои атмосферы.

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