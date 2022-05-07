Маркушин сообщил, что оккупанты предлагали ему сдать город в первый же день полномасштабного вторжения.

Российские оккупанты предлагали мэру Ирпеня Александру Маркушину перейти на их сторону. От предложения городской председатель отказался, поэтому россияне начали на него "охоту".

Об этом он рассказал в интервью сайту "24 канала".

По его словам, предложение от россиян он получил еще в первый день войны. Они обещали деньги и сотрудничество. После отказа получил уведомление от оккупантов с угрозами жизни и здоровью и фактическим требованием полной сдачи города.

"Я принципиальный человек и никакого сотрудничества с врагом быть не может. После этого была задача уничтожить меня", – рассказал Маркушин.

Во время первой попытки оккупанты обстреляли автомобиль Маркушина. Тогда ему удалось выжить потому, что позади был еще автомобиль сопровождения. Тогда атака российской оккупантов была отбита.

Вторая попытка была тогда, когда враги сожгли его родительский дом. В нем руководитель Ирпеня оставался ночевать. В ту ночь его в доме не было. От здания остались только обгоревшие стены. Дома вокруг были невредимы.

Мэр рассказал, что по словам экспертов, в дом попала тепловая ракета. Это свидетельствует о том, что оккупанты вели прицельный огонь по зданию.

"Пожалуй, Бог бережет, потому что в тот день мы поехали к товарищу, у которого была баня на дровах. Надо было помыться за неделю. Мы помылись и я говорю: "Давайте уже здесь и останемся, а завтра утром придем домой и переоденемся", – рассказал Маркушин.

Третья попытка убить Александра Маркушина была тогда, когда он на автомобиле пытался уехать из города. По его словам, россияне отслеживали через мобильные телефоны, рации, позывные. "Когда мы ехали через один сектор, его накрыло "Градами". Когда позади обстреливаются системами залпового огня, а мы едем, то надо поскорее уезжать. Водитель говорю: "Останавливайся! Мы сейчас в окоп выбежим". Он останавливается, а я говорю: "Нет, поехали дальше", – рассказал мэр города.

Временная остановка и спасла жизнь. Ведь когда они тронулись, то в сотне метров влетело шесть снарядов от "Градов". В результате этой атаки машина была повреждена, но все пассажиры остались живы.

Как сообщал УНИАН, город Ирпень был освобожден от российских оккупантов 28 марта.

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