Сейчас в Авдеевке находятся четыре ребенка, которых планируют эвакуировать.

В Авдеевке, одной из самых "горячих" точек на фронте, находятся четверо детей. Их планируют вывезти, согласно решению о принудительной эвакуации несовершеннолетних из особо опасных населенных пунктов Донецкой области.

Такой информацией в эфире национального телемарафона поделился председатель Авдеевской городской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш. По его словам, после гибели 5-месячного ребенка в городе оставались 8 детей. С тех пор половину из них удалось вывезти, и осталось 4.

"Сейчас их [детей] в городе остается четверо. Мы знаем местонахождение двоих. Принято решение по 20 общинам в Донецкой области про принудительную эвакуацию. Вчера была проведена комиссия ТЭБ и ЧС местная, с понедельника (10 апреля — УНИАН) уже принудительная эвакуация будет и в Авдеевке", — рассказал Барабаш.

Видео дня

По словам главы ВГА, детей, о чьем местонахождении известно, обязательно эвакуируют, а остальных продолжат искать. Председатель уверен, что в ближайшие дни каждого ребенка удастся вывезти из Авдеевки.

Принудительная эвакуация детей в Донецкой области: что известно

Такое решение 4 апреле принял Координационный штаб по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения по рекомендации Донецкой ОВА.

Всего планировалось вывезти 126 детей из 21 населенного пункта региона. Транспортировку поручили специальным экипажам полиции с бронированными автомобилями.

Как рассказала волонтерка Ольга Зайцева, эвакуация — это сложный процесс. Мешают обстрелы и погодные условия, а нередко взрослые прячут детей и отказываются покидать свой дом.

Вас также могут заинтересовать новости: