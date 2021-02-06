Жители села Мамаевцы заблокировали движение транспорта на автотрассе, требуя снижения тарифов на газ.

В Черновицкой области примерно 100 жителей села Мамаевцы Кицманского района устроили акцию протеста с перекрытием автомобильной трассы национального значения.

Как передает корреспондент УНИАН, участники "тарифного" протеста непрерывно движутся по пешеходному переходу вблизи ресторана "крыльцо". Они не пропускают транспортные средства, за исключением "скорой помощи" и автомобилей с больными людьми.

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Участники протеста держат в руках плакаты с надписями "Хватит терпеть тарифный беспредел", "Локдаун тарифам", "Вставай Украина! Один не отстоит права десятерых!".

"Нас беспокоит, что власть до сих пор нас не услышала. Мы вышли на улицы, чтобы отменили тариф на доставку газа, а также снизили тариф на потребление газа", – рассказал местный житель Иван.

"Мы хотим достучаться до местной власти, чтобы газовую трубу, которая находится в собственности олигархов, передали в собственность громады", – сообщил участник протеста Назар.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые следят за общественным правопорядком. В пресс-службе патрульной полиции Черновицкой области корреспонденту УНИАН сообщили, что в результате акции с перекрытием трассы зафиксированы пробки и осложнения в движении транспорта.

Ситуация с тарифами в Украине

С 1 января в Украине выросли тарифы на тепло и электроэнергию. Также в январе 2021 года цена на газ как товар достигала почти 11 грн за куб. м. Кроме того, в 1,6 раза выросли тарифы на его транспортировку в дома граждан.

С начала января в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов.

После этого правительство установило предельную цену на газ для населения в размере 6,99 грн за кубометр, которая будет действовать до 31 марта 2021 года.

В конце января премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что будет подписан меморандум между местными органами власти и правительством, согласно которому до конца нынешнего отопительного сезона не будет допущен рост тарифов на тепло и горячую воду.

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Автор: Николай Кобылюк