Предприниматели сегодня утром возобновили торговлю в непродовольственных секторах, однако жалуются на отсутствие покупателей.

В Черновцах сегодня, несмотря на ограничения "красной" карантинной зоны, возобновили торговлю непродовольственными товарами на крупнейшем коммунальном рынке области - Калиновском.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня утром большинство киосков, которые на протяжении последних недель были закрыты, возобновили свою работу. Однако работники рынка жалуются на отсутствие покупателей.

"К сожалению, покупателей, посетителей очень мало. Большинство предпринимателей вышли торговать, но людей на базаре практически не видно», – сообщил предприниматель Василий Шкробанец.

Вчера, 9 марта, примерно 50 предпринимателей Калиновского рынка приняли участие в акции протеста под зданием Черновицкого городского совета. Участники пикета требовали у представителей местных властей ослабить карантинные ограничения в отношении бизнеса.

Читайте такжеВ Украине обновили карантинное зонирование: где ужесточат ограничения (карта)В ходе акции к пикетчикам вышел городской голова Черновцов Роман Кличук, который заявил, что со среды, 10 марта, непродовольственные секторы Калиновского рынка возобновят свою работу. Чиновник объяснил это тем, что постановление Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций о введении «красной» зоны на территории Черновицкой области предусматривает запрет исключительно непродовольственных рынков. По словам Кличука, Калиновский рынок считается рынком «смешанного типа», и, по мнению городского головы, ограничения «красной» зоны не касаются этого предприятия.

«Красная» зона карантина в Черновицкой области

В Черновицкой области из-за резкой вспышки заболеваемости COVID-19 с 1 марта введена «красная» зона карантинных ограничений.

За минувшие сутки в области обнаружили 533 новых случая коронавируса.

Общее количество установленных случаев болезни в регионе с начала пандемии составляет 59667. Из них 46421 человек выздоровел, 1107 - умерли.

Что известно о Калиновском рынке

Коммунальное предприятие "Городской торговый комплекс "Калиновский рынок" - торговый комплекс, который находится в собственности территориальной громады Черновцов. Он занимает площадь более 35 га, формирует значительную часть городского бюджета и дает работу тысячам жителей. Калиновский рынок является крупнейшим рынком Черновицкой области и входит в список одних из крупнейших рынков Украины.

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Автор: Николай Кобылюк