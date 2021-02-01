28 января Окружной админсуд Киева признал незаконным и отменил постановление правительства о введении нового украинского правописания.

Министр юстиции Денис Малюська считает, что как минимум к нынешнему внешнему независимому оцениванию правила правописания не изменятся.

Как Малюська сообщил на своей странице в Facebook решение Окружного админсуда Киева относительно отмена нового украинского правописания не вступило в законную силу и в ближайшее время не вступит, поскольку правительство подаст на него апелляционную жалобу.

Следовательно, до окончания рассмотрения апелляции постановление Кабмина будет оставаться действующим.

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"То есть украинское правописание, утвержденное в 2019 году, остается в силе. Это также означает, что ученики могут спокойно продолжать учить украинское правописание, утвержденное в 2019 году, и готовиться по нему к ВНО в этом году. Учитывая стандартную продолжительность судебного разбирательства в условиях пандемии, мы не ожидаем каких-либо сюрпризов по правописанию до окончания ВНО", - пояснил он.

Малюська считает, что "как минимум к нынешнему ВНО правила правописания не изменятся".

Он также уточнил, что скорее всего постановление правительства о правописании было отменено судом за нарушение тогдашним Кабмином в мае 2019 года процедуры во время его принятия, ведь закон, который давал право Кабмину принимать такое постановление был признан неконституционным.

"Это означает, что даже если апелляционная инстанция поддержит позицию ОАСК, шансы на возвращение украинского правописания будут оставаться - его можно будет переутвердить решением Национальной комиссии по стандартам государственного языка, если этот орган сочтет это целесообразным", - добавил министр.

Новое украинское правописание отменили: что известно

22 мая 2019 года Кабинет министров принял постановление № 437 "Вопросы украинского правописания", которым одобрена новая редакция правописания.

МОН рекомендовал уже с июня 2019 года применять нормы и правила новой редакции правописания во всех сферах общественной жизни, в частности, в официально-деловом стиле речи.

Впоследствии мать ученицы 7-го класса одной из херсонских школ обжаловала постановление правительства. В своем иске она просила суд определить постановление правительства противоправным и отменить его. Также в ОАСК поступил еще один иск к Кабмину о признании постановления незаконным и его отмене. Истцом выступила ОО "правовое государство". Позже суд объединил оба производства в одно.

28 января ОАСК удовлетворил иски полностью. В суде заявили, что Кабинет министров при принятии указанного постановления действовал вне своей компетенции и с нарушением законодательства, регулирующего порядок принятия нормативно-правовых актов, поэтому суд признал ее незаконной и недействительной. Полный текст решения суд должен изготовить в течение 10 дней со дня принятия.

В Минюсте заявили, что правительство будет обжаловать решение ОАСК. На то, чтобы подать апелляцию, правительство имеет 30 дней.

В случае, если апелляции не поступит, решение вступит в силу.

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Автор: Антонина Доломанжи