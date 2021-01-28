Кабмин имеет 30 дней на обжалование соответствующего решения в апелляционной инстанции.

Окружной административный суд Киева признал незаконным и отменил постановление Кабмина о введении нового украинского правописания.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил Ростислав Кравец, председатель общественной организации "Правовое государство", которая выступает одним из истцов по делу.

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Он рассказал, что основанием для подачи его организацией иска в 2019 году было нарушение процедур принятия соответствующего постановления Кабмином.

По словам Кравца, сегодня состоялись заключительные прения сторон и вынесение решения судом.

"Суд принял решение об удовлетворении иска ... Иск удовлетворили полностью. Мы просили признать постановление незаконным и отменить его - это все удовлетворено", - отметил он.

Истец уточнил, что в течение 10 дней суд должен изготовить полный текст решения, из которого будут понятны мотивы судей и основания принятия ими соответствующего решения.

Кравец также напомнил, что Кабмин имеет 30 дней на обжалование соответствующего решения в апелляционной инстанции. В случае, если апелляция не поступит, решение вступит в силу.

УНИАН ожидает комментарий от пресс-службы ОАСК.

Что известно

22 мая 2019 года Кабинет министров Украины принял постановление № 437 «Вопросы украинского правописания», которым одобрена новая редакция правописания.

МОН рекомендовало с 3 июня применять нормы и правила новой редакции правописания во всех сферах общественной жизни, в частности, в официально-деловом стиле речи.

Впоследствии мать ученицы 7-го класса одной из херсонских школ обжаловала постановление правительства. В своем иске она просила суд определить постановление правительства противоправным и отменить его.

Также в ОАСК поступил еще один иск к Кабмину о признании постановления незаконным и его отмене. Истцом выступило ОО "Правовое государство".

Позже суд объединил оба производства в одно.

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Автор: Антонина Доломанжи