Окружной административный суд Киева признал незаконным и отменил постановление Кабмина о введении нового украинского правописания.
Об этом в комментарии УНИАН сообщил Ростислав Кравец, председатель общественной организации "Правовое государство", которая выступает одним из истцов по делу.
Читайте такжеГлавные новости Украины 28 января: протест предпринимателей в Киеве и ухудшение погодных условий
Он рассказал, что основанием для подачи его организацией иска в 2019 году было нарушение процедур принятия соответствующего постановления Кабмином.
По словам Кравца, сегодня состоялись заключительные прения сторон и вынесение решения судом.
"Суд принял решение об удовлетворении иска ... Иск удовлетворили полностью. Мы просили признать постановление незаконным и отменить его - это все удовлетворено", - отметил он.
Истец уточнил, что в течение 10 дней суд должен изготовить полный текст решения, из которого будут понятны мотивы судей и основания принятия ими соответствующего решения.
Кравец также напомнил, что Кабмин имеет 30 дней на обжалование соответствующего решения в апелляционной инстанции. В случае, если апелляция не поступит, решение вступит в силу.
УНИАН ожидает комментарий от пресс-службы ОАСК.
Что известно
- 22 мая 2019 года Кабинет министров Украины принял постановление № 437 «Вопросы украинского правописания», которым одобрена новая редакция правописания.
- МОН рекомендовало с 3 июня применять нормы и правила новой редакции правописания во всех сферах общественной жизни, в частности, в официально-деловом стиле речи.
- Впоследствии мать ученицы 7-го класса одной из херсонских школ обжаловала постановление правительства. В своем иске она просила суд определить постановление правительства противоправным и отменить его.
- Также в ОАСК поступил еще один иск к Кабмину о признании постановления незаконным и его отмене. Истцом выступило ОО "Правовое государство".
- Позже суд объединил оба производства в одно.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram