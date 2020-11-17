Ему сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

На Закарпатье новоизбранному депутату Береговского районного совета сообщено о подозрении в причастности к совершению ДТП со смертельным исходом и хулиганстве.

Читайте такжеНа Закарпатье после жестокого избиения умер кандидат в депутатыОб этом сообщает пресс-служба Закарпатской областной прокуратуры.

В частности, следствием установлено, что в январе 2013 года он был участником конфликта, произошедшего на стоянке одного из развлекательных заведений Виноградовского района.

«Мужчина прибегнул к хулиганским действиям и нанес потерпевшему множественные удары металлической палкой, причинив ему, в частности, телесные повреждения средней тяжести. После того, как закарпатец спрятался от нападающего в собственном автомобиле, подозреваемый начал наносить механические повреждения палкой и транспортному средству. Причиненный ущерб эксперты оценили в более 20 тыс. грн», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в июле этого года указанный чиновник, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, допустил столкновение с мотоциклом. В результате ДТП водитель последнего получил травмы. Сейчас проверяется их связь с наступлением смерти лица.

В связи с этим Закарпатская областная прокуратура сообщила новоизбранному депутату Береговского райсовета о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 122, ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса.

По информации ведомства, данный мужчина обоснованно подозревается в хулиганстве, совершенном с применением заранее заготовленного предмета, нанесении умышленного телесного повреждения средней тяжести и нарушении лицом, управляющим транспортным средством, правил безопасности дорожного движения, причинившим тяжкое телесное повреждение.

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Автор: Светлана Макринская