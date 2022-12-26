Часть лесхозов находятся под оккупацией, поэтому не занимается заготовкой елок.

Стало известно, как украинцы покупают елки во время полномасштабной войны РФ против нашей страны. В этом году они купили втрое меньше новогодних деревьев, заготовленных Государственным лесным агентством, чем в прошлом году.

"В прошлом году Гослесагентство реализовало около 500 тысяч новогодних елок, в этом году реализации снизились, реализовано более 160 тысяч. Сколько еще будет реализовано за эту предновогоднюю неделю, сложно сказать", - сообщил в эфире информационного телемарафона министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

Стрелец сообщил, что в Центральной и Южной Украине больше популярна сосна. В Западной Украине - пихта, ель и другие.

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По его словам, часть лесхозов находится под оккупацией, поэтому не занимается заготовкой елок. Однако основная причина - падение спроса из-за сложной ситуации в стране.

Новый год 2023 в Украине

Недавно УНИАН сообщал, что в небе над Украиной заметили экипаж Санты. Воздушные силы ВСУ его поздравили и гарантировали безопасный полет.

Однако рашисты могут использовать праздники для очередных атак. Именно поэтому президент Украины Зеленский предупредил украинцев о опасность в последние дни года. Между тем в полиции отмечают, что комендантский час в Украине в новогоднюю ночь с 31 декабря против 1 января отменять не будут.

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