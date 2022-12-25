Он отметил, что Россия попытается сделать последние дни года сложным временем, поэтому украинцы должны быть готовыми к любым сценариям.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев в ближайшие дни особенно прислушиваться к воздушным тревогам.

Об этом он сказал в своем видеообращении. Обращаясь к украинцам, Зеленский отметил, что осталось лишь несколько дней текущего года.

"Мы должны понимать, что наш враг попытается сделать это время для нас темным и сложным. Россия проиграла в этом году все. Но пытается компенсировать свои проигрыши злорадством своих пропагандистов после ракетных ударов по нашей стране, по нашей энергетике", - сказал он.

Президент добавил, что знает, что темнота не будет мешать украинцам приводить оккупантов к их новым поражениям. В то же время украинцы должны быть готовыми к любым сценариям.

"Пожалуйста, в эти дни прислушивайтесь к воздушным тревогам. Еще раз, пожалуйста, поищите и запомните, где находится ближайший Пункт несокрушимости. Расскажите родителям, как найти Пункт несокрушимости, если это понадобится", - призвал глава государства.

Он отметил, что по всей стране открыто уже более 5,5 тысяч таких пунктов.

"Позаботьтесь, пожалуйста, и о себе. И будьте готовы помогать другим. Когда украинцы вместе, когда украинцы благодарны друг другу, нас не одолеть. Пусть всегда так и будет. И так и будет, я уверен", - сказал Зеленский.

Удар по Херсону

Накануне католического Рождества 24 декабря утром россияне обстреляли центр Херсона. Изначально сообщалось, что ранения получили 35 человек, 8 погибли.

Позже советник мэра города Роман Головня рассказал, что ситуация в Херсоне после российского обстрела остается тяжелой. По его словам, обстрелу подверглись места массового скопления людей - рынок, супермаркет.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал обстрел Херсона накануне Рождества террором.

Вечером того же дня стало известно, что в результате осбтрила погибли 10 человек, еще 68 получили ранения.

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