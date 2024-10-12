Военнослужащий Артем Овдиенко обвинил сотрудников "Новой почты" в том, что они вскрыли посылку с формой ВСУ.

Вокруг "Новой почты" разгорелся новый скандал после жалобы украинского военнослужащего Артема Овдиенко. Воин ВСУ рассказал, что его родственник отправил домой летнее снаряжение в закрытом опечатанном боксе, но при получении его мать обнаружила, что упаковка была распломбирована.

На своей странице в социальной сети Facebook Овдиенко уточнил, что стоимость снаряжения и формы составляет 25 тысяч гривен:

"При этом персонал в тыловом отделении хамит маме и жмет "получить, как есть", поддержка по телефону хамит жене, что у вас сейчас творится?".

В комментариях сотрудник "Новой почты" попросил у Овдиенко номер накладной, чтобы они могли разобраться в ситуации. В компании пообещали, что как только у них будут какие-либо детали, они отпишут военному. Кроме того, там изучают информацию — не были ли потеряны вещи в процессе транспортировки.

Другие новости о "Новой почте"

Ранее УНИАН сообщал, что нардеп сообщил о революционной инициативе — о пенсиях через "Новую почту". Он рассказал, что сейчас "Укрпочта" и "Ощадбанк" являются операторами выплаты пенсий, однако у NovaPay также есть такая возможность. Это, по его словам, будет даже быстрее и оперативнее.

Кроме того, "Новая почта" отменила плату за одну из своих услуг.

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