В компании говорят, что клиенты возвращают около 1,3 млн посылок ежемесячно.

Украинская логистическая компания "Новая почта" отменила оплату за возврат посылки и комиссию от объявленной стоимости для отправителя в случае отказа от получения.

Как сообщили в пресс-службе компании, ранее отправитель оплачивал 0,5% от объявленной стоимости при возврате посылки, если получатель отказался или не забрал ее. Теперь платить не надо, поскольку компания отменила эту комиссию. Также клиенту не надо оплачивать возврат товара отправителю в случае, если он не подошел.

В пресс-службе отмечают, что особенно ощутимыми эти изменения будут для тех клиентов, которые делают много коммерческих отправок - ведь снизятся их расходы на возврат товара, который не забрали. Отмечается, что каждый месяц клиенты возвращают около 1,3 миллиона посылок, а их расходы на это составляют 9,4 миллионов гривень, которые теперь не получит компания.

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"Новая Почта" - последние новости

Ранее УНИАН писал, что с 1 октября "Новая почта" повысила тарифы на доставку документов, посылок и грузов. В среднем тарифы выросли на 10 гривень.

В начале октября также стало известно, что "Новая почта" вышла на рынок Австрии со своей курьерской доставкой. Это уже 15 страна, где работает украинская компания.

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