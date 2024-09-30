При этом отменены некоторые платежи – например, комиссия за объявленную стоимость при возврате посылок.

С 1 октября 2024 года "Новая почта" повышает тарифы на доставку отправлений – документов, посылок и грузов. Об этом говорится на сайте почтового оператора.

Отмечается, что в среднем тарифы вырастут на 10 грн, в зависимости от категории посылки: малая, средняя или большая. При этом "Новая почта" отменила некоторые платежи – например, комиссию за объявленную стоимость при возврате посылок.

Сколько будет стоить доставка посылки с 1 октября:

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Документы – 65 грн. В стоимость уже входит фирменный картонный конверт

Посылки до 30 кг. На почте могут запаковать бесплатно ваше отправление в фирменный пакет на 0,5 кг, 1 кг, 2 кг и 4 кг. При отправке через почтомат фиксированная стоимость упаковки – 15 грн. Стоимость доставки будет зависеть от веса посылки:

Доставка по городу

до 2 кг – 60 грн,

до 10 кг – 90 грн,

до 30 кг – 140 грн.

Доставка по Украине

до 2 кг – 80 грн,

до 10 кг – 110 грн,

до 30 кг – 160 грн.

Относительно грузов весом более 30 кг, доставка между отделениями по городу будет рассчитываться по формуле +0,5 грн/кг. Между отделениями по Украине – +1 грн/кг.

Из бесплатных услуг Новой почты клиентам доступны следующие:

бесплатный легкий возврат от покупателя продавцу в случае, если товар не подошел,

бесплатная переадресация посылки по Украине, пока посылка не приехала в точку получения,

бесплатная переадресация по городу, даже если посылка уже прибыла в место получения,

бесплатная упаковка в фирменные пакеты 0,5 кг, 1 кг, 2 кг, 4 кг и конверты для документов.

Аргументируя повышение тарифов, в "Новой почте" отметили, что за время большой войны в Украине выросли цены на энергоносители – электроэнергию и топливо – которые составляют существенную долю в себестоимости услуг компании, а также на другие вещи.

"Так, потребительские цены выросли на 7,5%, а уровень инфляции составляет 8,2%. Обновляя тарифы, мы одновременно внедряем новые технологии и улучшаем предоставление услуг. Увеличение тарифов позволит нам продолжить работать и создавать возможность украинцам так же быстро получать свои посылки", – говорится в сообщении.

"Новая почта": другие новости

"Новая почта" продолжает расширять свое присутствие в странах Европы. В июне два новых отделения открылись в Чехии. Теперь там доступны отделения "Новой почты" в пяти городах: Прага, Брно, Либерец, Пльзень и Пардубице.

В мае "Новая почта" запустила доставку между странами Европы. Услуга была доступна во всех странах, где присутствуют отделения Nova Post, кроме Молдовы, Румынии и Соединенного Королевства.

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