Nordic Wing анонсировала выход четвертого поколения беспилотника ASTERO ISR: 95% инноваций создано благодаря опыту украинских военных

Компания Nordic Wing, которая специализируется на производстве беспилотных летательных аппаратов, объявила о создании четвертого поколения дрона ASTERO ISR.

Как стало известно из интервью CEO компании Йонаса Мюнстера, для "Украинских новостей", 95% инноваций в этой модели базируются на отзывах, полученных от украинских военных, которые используют этот разведывательный БПЛА на передовой.

"Наши украинские коллеги проводили эксперименты с элементами питания и другими компонентами дрона, что позволило увеличить время полета с 2,5 до 4 часов. Эти изменения стали основой для нового поколения БПЛА ASTERO ISR, которое мы планируем поставлять уже в 2025 году", - рассказал Йонас Мюнстер.

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Компания Nordic Wing с первых дней полномасштабного вторжения сотрудничает с украинскими военными, поставляя им свои дроны. Для максимально эффективного взаимодействия компания привлекла украинских работников, которые работают в Дании. Это позволило организовать прямой обмен опытом и быстро адаптировать продукцию под нужды украинского фронта.

"Мы поняли, что условия в Украине кардинально отличаются от тех, к которым мы привыкли в странах НАТО. Поэтому важно было не просто поставлять дроны, а быть в постоянном контакте с нашими пользователями. Война не оставляет времени на длительные разработки, и только благодаря обратной связи от солдат нам удалось создать действительно нужный продукт", - отметил Мюнстер.

ASTERO ISR - это разведывательный дрон, который весит всего 4,5 кг. Он запускается с руки и оснащен мощной оптикой: камерой для дневного наблюдения с 80-кратным увеличением и ночной камерой Nighthawk2-UZ, которая обеспечивает высокое качество разведки даже в полной темноте.

Модульная конструкция дрона позволяет адаптировать его под различные боевые задачи, а его бесшумность и устойчивость к глушению GPS делают его незаменимым для скрытых операций.

Ранее сообщалось, Nordic Wing начала сотрудничество с украинской школой аэроразведки "Довжик", где происходит подготовка пилотов и техников для работы с дронами. Компания планирует расширять сотрудничество с другими украинскими учебными заведениями.