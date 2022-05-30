Они не знают, где и в каких условиях содержатся их близкие.

Близкие украинских военнослужащих, захваченных войсками РФ или пропавших без вести после обороны завода "Азовсталь" в Мариуполе, заявили, что у них мало или совсем нет информации об их местонахождении.

Об этом они рассказали CNN.

Жена морского пехотинца, получившего тяжелое ранение при обороне завода, говорит, что в последний раз разговаривала с мужем еще в середине апреля.

"В последнее время я не выходила на связь с мужем и не получала о нем никакой информации. В последний раз мы разговаривали 13 апреля. А потом его соратники присылали мне сообщения, что он еще жив", - сказала Анна Ивлева.

Женщина говорит, что власти Украины связывались с ней, но у нее нет информации о том, где и в каких условиях содержатся бойцы "Азовстали". Она надеется, что ее муж жив, пусть и в плену.

Девушка морского пехотинца Яна говорит, что ничего не слышала о нем с 11 мая. ​

"Международный комитет Красного Креста связался с матерью моего парня, я не помню, когда именно. Они только сказали ей, что он жив, вот и все", - сказала она журналистам, отметив, что правительство не предоставило информации о том, где он может быть.

Другая жена защитника "Азовстали", Татьяна, рассказала, что ее мужу удалось позвонить ей с неизвестного номера и сообщить, что некоторые из его товарищей находятся в Донецкой области.

"Его голос был спокойным и уверенным. Он сказал, что условия, в которых они содержатся, нормальные. Он сказал, что в будущем, возможно, им будет разрешено получать некоторые посылки", - сказала она.

Татьяна разговаривала с мужем около десяти минут и он пообещал ей, что попытается позвонить еще раз.

"Все, больше никаких звонков и новостей", - сказала женщина.

Ранее освобожденные из плена украинские военные рассказали о пытках и жестоком обращении. По их словам, с особой жестокостью пытки применяли к офицерскому составу ВСУ и бойцам "Азова".

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