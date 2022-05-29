Противнику катастрофически не хватает людей для захоронения погибших, отметил советник главы Мариуполя.

В Левобережном районе Мариуполя Донецкой области российские оккупанты превратили супермаркет на свалку для тел - привозят туда погибших, которых вымыло из могил во время попытки восстановления водоснабжения и частично - эксгумированных.

Тела людей в супермаркете просто сваливают, как мусор, поделился в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Очередные страшные находки. В помещении супермаркета "Щирий кум"... по пр. Свободы россияне обустроили трупосвалку. Буквально... Просто сваливают, как мусор. Катастрофическая нехватка людей для захоронения и мощности даже импровизированных моргов. До такой степени, что в Москве начали отдельную рекрутинговую кампанию патологоанатомов", - отметил он.

Андрющенко добавил, что такая ситуация с погибшими в Мариуполе является наглядной демонстрацией бесчеловечности оккупантов и угроз эпидемии.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко во время телемарафона предупредил, что этим летом городу грозят вспышки инфекций, в частности, чумы и дизентерии.

"Наши квалифицированные врачи сообщают об опасности, которая может возникнуть этим летом. Вспышки инфекционных заболеваний, дизентерии, чумы и других заболеваний могут произойти этим летом. И эти болезни могут, к сожалению, забрать тысячи наших мариупольцев", - сказал чиновник.

Напомним, рано утром 24 февраля войска РФ вторглись в Украину. Позже противнику удалось заблокировать Мариуполь. Оккупанты обстреливали город из различного оружия, сбрасывали на него авиабомбы.

По данным украинской стороны, в Мариуполе из-за широкомасштабной агрессии России погибли более 20 тысяч человек, людей хоронили в братских могилах.

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