Воры изменили классическую схему и действуют по новой тактике.

Мошенники нашли новый способ наживы на украинцах. Теперь они взялись за владельцев машин. Злоумышленники воруют детали автомобилей и требуют за них выкуп. Мало того, они "усовершенствовали" свою схему и теперь попасть в ловушку мошенников может почти каждый водитель.

Об этом говорится в новом сюжете проекта "ДжеДАЇ" на 2+2.

Уже много лет мошенники действуют по классической схеме. Они воруют детали от машин, а затем требуют выкуп. Однако ворам не всегда удается быстро и незаметно красть запчасти, поэтому теперь они пошли дальше и изменили тактику.

Сейчас мошенники крадут детали, которые значительно дороже и их гораздо легче снять с машин. Фары, колеса, номерные знаки - это уже "классика", новым печальным трендом стало похищение зеркал.

Схема проста: мошенники снимают зеркала и оставляют в дверях машины записку. В Киеве из одного пострадавшего воры требовали за возврат запчастей 3 тысячи гривень, а в Одессе злоумышленники хотели за зеркала на 400 гривень меньше.

Эксперт говорит, что на демонтаж зеркал мошенникам достаточно 2-3 минут. Иногда воры пользуются специальными инструментами, а иногда для снятия таких запчастей хватает лишь ловких пальцев. Однако спастись от мошенников вполне возможно.

Как не попасть в ловушку злоумышленников

Шумовая и световая сигнализации в машинах отпугивают мошенников. Воры быстро убегут и не успеют снять зеркала, если в машине заработает громкая сирена.

Все элементы машины, которые можно снять, стоит маркировать. Тогда воры не смогут перепродать запчасти и не станут воровать такие детали.

Зеркала и другие детали, которые могут украсть мошенники, можно дополнительно зафиксировать специальными шурупами и скобами. Тогда воры не смогут так просто снять и стащить запчасти.

Довольно действенный метод, который позволяет водителям спать спокойно и не беспокоиться о возможных кражах, — полное страхование машины. Конечно, оно не защитит от воров, однако все потери будут возмещены.

Самый главный метод защиты от мошенников - отказ от парковки машин в местах без охраны. Паркинги, гаражи, стоянки с видеонаблюдением - там оставлять машины на "ночлег" гораздо безопаснее, чем возле дома и под окнами.

Ранее УНИАН уже сообщал, что украинцев предупредили об активизации мошенников, которые требуют деньги у родственников военных. В СБУ рассказали, как уберечься от таких злоумышленников.

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Автор: Полина Кузенко