В Одессе главбух управления ГФС подозревается в краже 3 миллионов гривен

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, установлено, что должностное лицо создала преступную схему присвоения средств с текущих банковских счетов фискальной службы, путем подделки платежных поручений и соответствующих финансовых документов.

"Во время обысков правоохранители изъяли около 60 банковских карт, оформленных на других лиц", - отметили в пресс-службе.

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Установлено, что гражданка формировала электронные ведомости начисления зарплат, авансовых платежей, больничных и т.д. на работающих, уволенных сотрудников и посторонних лиц в которых умышленно указывала ложные сведения о размерах платежей. При этом, фактическим получателем незаконно начисленных средств была эта начальник управления.

«В результате таких преступных действий государству нанесено около 3 млн грн ущерба», - подчеркнули в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что прокуратура 6 мая обратилась в суд с ходатайством об избрании главному бухгалтеру меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как пояснили в пресс-службе, следственные действия проведены совместно с работниками УСБУ в области и управлением внутренней безопасности регионального главка ГФС. Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины проводят следователи прокуратуры Одесской области.

Информированный источник в прокуратуре пояснил УНИАН, что чиновнице только сегодня предъявили подозрение в совершении преступлений, так как ранее она находилась в больнице после неудачной попытки совершить суицид. «22 апреля во время обыска она, попросившись выйти в туалет, вскрыла себе вены, пыталась выброситься из окна… Сейчас она выписана», - отметил источник.

Как сообщал УНИАН, правоохранители разоблачили начальника управления - главного бухгалтера регионального главка ГФС, причастную к организации схемы присвоения средств с банковских счетов. 22 апреля, во время обыска, подозреваемая пыталась совершить самоубийство.