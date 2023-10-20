На месте президент провел совещание с военным командованием, посетил раненых бойцов в госпитале.

Президент Украины Владимир Зеленский с рабочей поездкой посетил Херсонскую область, где провел совещание с военным командованием по актуальным вопросам на передовой. Об этом информирует Офис главы государства.

В частности, в совещании приняли участие: Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала, командующий морской пехоты Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины Юрий Содоль, командующий ОСУВ "Одесса" Андрей Гнатов.

Глава государства заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ относительно общей оперативной ситуации на передовой, обеспечения украинских защитников оружием и боеприпасами. Также президенту доложили об оборонительных действиях на Авдеевском направлении и неудачных попытках штурмов со стороны противника, которые привели к рекордным потерям в живой силе и технике российского агрессора. Участники совещания также подробно проанализировали ситуацию на Купянском направлении.

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Кроме того, Зеленский и командующие предметно обсудили текущие операции украинских защитников на юге.

В Николаеве под председательством Зеленского состоялось совещание по актуальным вопросам безопасности и жизнедеятельности в области.

Начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким проинформировал главу государства и других участников встречи о текущей ситуации в регионе, а городской голова Николаева Александр Сенкевич - о состоянии обеспечения жизнедеятельности города.

В частности, Зеленскому сообщили о ситуации с восстановлением водо- и газоснабжения в деоккупированных населенных пунктах, с водоснабжением Николаева, а также в целом о подготовке к отопительному сезону.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Одесса" Андрей Гнатов доложил о обстановке безопасности в Черном море, в частности об угрозах судоходству, созданных Россией, прикрытии портовой инфраструктуры и результатах работы "зернового коридора".

Кроме того, руководители правоохранительных органов региона проинформировали об оперативной и криминогенной ситуации на территории Николаевской области и координации работы правоохранителей.

Также во время рабочей поездки в Николаевскую область Зеленский посетил военный госпиталь, где лечатся раненые украинские военнослужащие.

Он пообщался с защитниками Украины, которые получили ранения в боях на Херсонском направлении, и их родными. Военные рассказали президенту о своем состоянии и лечении. Зеленский поблагодарил их за героическую службу ради нашего государства и людей.

Он также вручил защитникам ордена "За мужество" III степени, которыми они были отмечены за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того, президент встретился с медицинским персоналом госпиталя. Он пожелал военным медикам здоровья, ведь от этого зависит и здоровье украинских бойцов.

Президент также вручил военным медикам ордена Данила Галицкого, которыми они награждены за образцовое выполнение воинского долга и самоотверженные действия при оказании медицинской помощи защитникам и защитницам Украины.

Как сообщал УНИАН, на Левобережье Херсонщины увеличивается серая зона. По словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, серая зона "подобралась" к админграницам некоторых городов на левом берегу области. Оккупанты ничего не могут с этим сделать – у врага вообще нет возможности там наступать.

В то же время враг пытается разрушить все, что не смог захватить и постоянно наносит удары по Херсонщине из разных видов оружия. В том числе и этой ночью армия РФ обстреляла жилые кварталы Херсона. В Корабельном районе были прямые попадания во дворы и дома. Также россияне утром нанесли удар по городу Берислав Херсонской области, в результате чего погибла женщина. По информации главы МВД Игоря Клименко, россияне нанесли по области авиудары, а также били из РСЗО, артиллерии.

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