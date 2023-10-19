По словам Коваленко, серая зона "подобралась" к админграницам некоторых городов на левом берегу Херсонщины.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что на левом берегу Херсонской области растет серая зона. Оккупанты ничего не могут с этим поделать – у врага вообще нет возможности там наступать.

"Их уровень – высадка диверсионно-разведывательных групп на правом берегу, попытка высадки. Перебраться там для выполнения каких-то своих диверсионных задач и не более. А то, что они бомбят правый берег регулярно, то это потому, что на левом берегу почему-то неконтролируемо увеличивается серая зона, и они с этим ничего не могут поделать. Она продолжает увеличиваться и у них страх большой. И большой страх еще потому, что на левом берегу группа войск "Днепр" по своей комплектации, личному составу и технике имеет худшие показатели после группы войск обороны Крыма, которая размещена на полуострове", – пояснил эксперт в эфире телеканала FREEДОМ.

Еще один важный момент заключается в том, что летом россияне перебросили почти всю боеспособную составляющую десантуры в Запорожскую область. После этого у оккупантов на Херсонщине "действительно тревожно-тревожно".

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"Они понимают, что в случае какого-то "движняка", довольно-таки интенсивного, удержать ряд позиций просто не получится. А серая зона, которая уже подобралась даже к административным границам городов, тех самых Олешек, она тем более свидетельствует о том, что они даже не могут контролировать свои позиции в этой серой зоне, благодаря чему она и разрастается. То есть вот он уровень, когда теряется позиция там, где когда-то была твоя первая линия обороны по левому берегу", – отметил Коваленко.

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По данным Генштаба, в течение суток на фронте произошло более 70 боевых столкновений. На Купянском направлении ВСУ отбили 10 вражеских атак, на Бахмутском россияне пытались атаковать в районе Клещиевки. Наступать при поддержке авиации оккупанты пытаются и в районе Авдеевки.

В то же время Силы обороны смогли поразить пункты управления технику оккупантов – в частности, две тяжелые огнеметные системы залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" и 13 артиллерийских средств противника.

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