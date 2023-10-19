Президент отметил, что украинцев очень вдохновило получение ракет ATACMS.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом о дальнейшем усилении дальнобойных способностей Украины.

"Украинцев очень вдохновило получение ракет ATACMS, а наши воины успешно применяют их на поле боя. Обсудили дальнейшее усиление наших дальнобойных возможностей", - сообщил Зеленский в своем Telegram-канале,

Украинский лидер поблагодарил Байдена за "эффективное выполнение недавних оборонных договоренностей". Также поблагодарил за плодотворный визит спецпредставительницы США Пенни Прицкер, во время которого были начаты "продуктивные переговоры о путях использования замороженных российских активов".

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"Проинформировал о недавнем законе о политически значимых лицах, принятом украинским парламентом для продвижения реформ и начала переговоров о вступлении в ЕС", - добавил глава государства.

Кроме того, сообщил Зеленский, он отметил визит Байдена в Израиль с целью поиска мира и защиты жизней гражданских людей. "Мы также обсудили следующие совместные шаги в продвижении Формулы мира. Я приветствовал решение США прислать своего представителя на следующую встречу советников на Мальте в конце этого месяца", - отметил президент.

Зеленский также отметил, что Украина благодарна за жизненно важную и устойчивую поддержку со стороны США в борьбе нашей страны за свободу и против российской агрессии.

ATACMS для Украины-это надо знать

Ранее стало известно, что США тайно передали Украине ракеты ATACMS большой дальности. В Штатах беспокоились, что россияне уберут свое оборудование и вооружение за пределы досягаемости ракет прежде чем Украина их получит. Позже Зеленский официально подтвердил, что Украина получила и применила дальнобойные ракеты ATACMS.

NYT пишет, что Байден изменил свою позицию относительно отправки дальнобойных ракет Украине. Отмечается, что на протяжении большей части 18 месяцев американский лидер не соглашался передавать Вооруженным силам Украины дальнобойные ракеты, чтобы не пересечь одну из "красных линий" президента России Владимира Путина. Издание пишет, что Байдену приходилось серьезно рассматривать этот сценарий из-за ядерных угроз России.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что в будущем Украина будет получать больше дальнобойных ракет ATACMS, в частности с увеличенной дальностью поражения вражеских целей.

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