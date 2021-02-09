В палатках водители могут согреться, попить чай и поесть.

На 8 въездах в Киев силами Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обустроили пункты обогрева для водителей в местах отстоя крупногабаритного транспорта.

Читайте такжеКиевский снег проверили на нитраты: обнародованы неожиданные результаты (видео)Об этом сообщают в Департаменте муниципальной безопасности КГГА.

Районные государственные администрации обеспечивают пункты обогрева едой, чаем, печеньем, поэтому в палатках водители могут согреться, попить чай и поесть.

Пункты обогрева расположены на въездах в город по направлениям: Обухов-Днепр, Одесса, Борисполь-Харьков, Вышгород-Овруч, Ирпень-Ковель, Житомир, Кольцевая объездная дорога (Жулянский путепровод), Бровары-Чернигов.

В КГГА напомнили, что в столице продолжает действовать запрет на въезд крупногабаритного транспорта в город. Такое ограничение будет действовать до улучшения погодных условий.

Непогода в Киеве

Сегодня ночью в Киеве ожидается усиление снегопада. По прогнозам синоптиков, к утру в столице выпадет 10-12 см снега. Киевлян настойчиво просят не использовать собственный транспорт.

Сейчас в столице работает 462 единицы спецтехники и 540 работников в составе бригад по ручной уборке.

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Автор: УНИАН