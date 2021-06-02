Высшие учебные заведения не всегда обеспечивают студентов необходимыми практическими знаниями. Поэтому конкуренция со стороны неформальных учебных заведений будет способствовать созданию более современных подходов к обучению. Об этом во время форума «Украина 30. Образование и наука» заявила руководитель первой украинской киношколы Ukrainian Film School Алена Тимошенко.

«Творческие профессии транслируют миру украинскую культуру, популяризируют нашу страну. Поэтому мы должны уделять большое внимание развитию этой отрасли», - отметила она.

Одной из самых больших проблем государственных учреждений является отсутствие современной материальной базы, когда студенты не могут практиковаться на профессиональном оборудовании, в реальных условиях.

«Вузы часто оторваны от того, что происходит на рынке. Они не знают, какие есть тренды, какие есть гранты, какие есть возможности для студентов. А наша цель - привести студента на съемочную площадку с первых дней обучения, а не после получения диплома», - объясняет глава киношколы.

Например, выпускница школы Алеся Романова дебютировала в главной роли украинского фильма «Віддана», Стас Верещук стал сценаристом фильма «Наставник» о жизни Валерия Лобановского, студенты участвуют в питчингах Госкино и Украинского культурного фонда, сотрудничают с Netflix.

По мнению Тимошенко, чья школа ежегодно выпускает более 800 специалистов в области кинопроизводства, неформальное образование более гибкое и нацелено на результат.

«Ukrainian Film School сейчас является конкурентом высших учебных заведений, потому что к нам приходят учиться и получить практику из других вузов. Мы даем возможность работать в профессии уже во время учебы. Для творческих профессий, таких как актерское мастерство или продюсирование, не нужно 5 лет университета - достаточно 1-2 лет практики», - уверена Тимошенко.

Она добавила, что современный мир требует учится в течение всей жизни. Поэтому украинской системе образования следует сместить акцент на практику, пересмотреть условия аккредитации для частных учреждений и приветствовать здоровую конкуренцию за студентов.

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Автор: Григорий Бондарь