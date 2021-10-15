Сегодня стартовали продажи официальных смартфонов новой линейки Apple.

Для всех фанатов бренда Цитрус открылся раньше всех, 15 октября в 00:01. Самые нетерпеливые собрались перед входом в магазины за несколько часов до открытия.

Первым обладателем официального iPhone 13 в Украине стал Даниил — житель Киева. Он ждал перед магазином с 22:30!

Так же всех ночных покупателей ждали приятные угощения от Цируса!

Эксклюзивная ночная доставка

В Цитрусе обожают дарить яркое настроение и готовы делать это в любое время суток! Поэтому еще одним сюрпризом от Цитруса стала эксклюзивная адресная доставка новеньких iPhone для тех, кто сделал предзаказ, но не смог приехать в магазин после полуночи. Смотри, как это было!

Успей обновиться с максимальной выгодой

Только до 17 октября в Цитрусе действует повышенный трейд-ин. Это уникальная возможность приобрести iPhone 13 с выгодой до 90%! Принеси свой старый iPhone и дели оплату нового на 15 частей!

В магазинах "Цитрус" огромный ассортимент оригинальных чехлов на любой вкус! И при покупке iPhone 13 до 17 октября приобрести чехлы от Apple выгоднее на 50%!

Отличаться разрешено!

Автор: Иван Бойко