При этом он заверил, что ничего не знал о вымогательстве взяток у предпринимателя-волонтера и убеждал, что он к этому не причастен.

Глава Тернопольской областной военной администрации (ОВА) Владимир Труш заявил, что двое его заместителей, которых вчера задержали оперативники НАБУ по обвинению в вымогательстве и получении взятки в 600 тыс. грн, с марта не работают в ОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Труш заявил во время брифинга. "Двое моих заместителей, которые вчера были фигурантами, они с марта не выполняют своих обязанностей и не имеют никаких трудовых отношений с военной администрацией. Они на сегодня являются военнослужащими ВСУ", - сказал Труш.

При этом он заверил, что ничего не знал о вымогательстве взяток у предпринимателя-волонтера и убеждал, что он к этому не причастен.

Видео дня

"Если бы я имел отношение к этому делу, то я бы сегодня здесь не стоял. Если бы я имел какую-то информацию об этой схеме, то я бы заявил о ней в соответствующие органы. Следствие установит, кто виноват, кто не виноват и было ли вообще преступление. У нас нет никакой толерантности к таким преступлениям. Не важно, это "волонтер", или госслужащий. Мы способствуем НАБУ и следователям по разоблачению таких людей. Хочу поблагодарить работников НАБУ, которые очень толерантно и спокойно проводили следственные действия. У них нет претензий, у нас к ним тоже нет", – отметил глава Тернопольской ОВА.

По его словам, вчера работники НАБУ провели следственные действия в кабинетах Тернопольского облсовета и Тернопольской областной военной администрации, при этом "документов не изымали".

На вопрос об обысках в его квартире Труш конкретного ответа не дал.

"Проводились следственные действия в местах, предусмотренных постановлениями судов. Не могу сказать, где именно, чтобы не нарушать тайну следствия", – сказал Труш.

Взяточничество в Тернопольской ОВА

Вчера НАБУ задержало председателя Тернопольского облсовета и двух заместителей председателя Тернопольской военно-гражданской администрации на получении взятки.

По данным следствия, задержанные требовали 1,8 млн грн у владельца предприятия за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского облсовета.

За эти средства они обещали погасить долг Тернопольской ОВА перед этим ООО за работы, которые уже были выполнены и приняты в 2022 году. Сумма неправомерной выгоды составляла 5-10% "отката" за возврат задолженности за выполненные работы.

Вас также могут заинтересовать новости: