В Офисе президента отметили, что на петушке была вышиванка, а не косоворотка. Журналисты, в свою очередь, выяснили, что это не петушок, а селезень.

В Киеве возле Офиса президента Владимира Зеленского установили фигуры фантастических зверей, созданные по мотивам произведений всемирно известной украинской художницы Марии Примаченко. Серьезно досталось фигуре селезня в вышиванке.

Селезня обозвали в Facebook "петухом в косоворотке" (национальная российская мужская рубашка). Обнародованы и другие обзывательства в сторону селезня, в частности, его назвали "петухом, который об*срался".

В Офисе президента объяснили, что под ОП размещена фигура героя одного из полотен Примаченко – петушка в вышиванке, сообщает strana.ua.

Читайте такжеУ Зеленского ответили на хейт вокруг вышиванки-косоворотки, а ее создатель объяснил дизайн"…По словам знатоков украинской традиционной одежды, такой разрез на воротнике мужской рубашки характерен для национального костюма Днепропетровского региона, где был довольно популярным в XIX веке", – добавили в ведомстве.

В ОП также показали картину, на основе которой была создана фигура.

Журналисты добавили, что на самом деле на полотне изображен селезень, а не петух. Полотно создано в 1987 году, его название – "Качур курить у палчатках, щоб не обпалить руки і пятки".

Ранее сообщалось, что в центре Киева возле Офиса президента, появился арт-объект – детская площадка, на которой разместили большие фигуры фантастических зверей, оформленные по мотивам произведений Марии Примаченко.

ОП находится в столице по адресу ул. Банковая, 11.

Автор: Екатерина Присяжнюк