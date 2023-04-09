Они назвали гривны "фантиками" и заявили "слава России".

Двое "ждунов" из Днепра заявили, что ждут прихода России. Они заявили, мол, город никогда не был украинским и назвали гривни "фантиками". А еще мужчины не понимают, почему им придется публично извиняться.

Своими пророссийскими взглядами граждане поделились во время прямой трансляции в TikTok. Один из мужчин заявил: "Украины не было — была Киевская Русь. Не был никогда Днепр Украиной".

Затем в чате спросили, когда будут извинения. Но, по мнению "ждуна", ему не за что просить прощения. А через мгновение он назвал гривни "фантиками" и сказал, мол, "не держит" национальную валюту.

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В конце отрезка прямой трансляции в ответ на сообщение "Слава Украине" житель Днепра заявил: "Не, это России слава. Мы из Днепропетровска, мы — русские. Да, слава России".

Как заявили в чате, мужчинам стоит ждать прихода правоохранителей. За прославление врага им может грозить уголовная ответственность.

Антиукраинские заявление граждан: последняя информация

Жительница Закарпатья предложила отделить область от государства. По словам женщины, Украина "не дала ей ничего, кроме паспорта".

В прифронтовой Красногоровке 1 апреля мужчина в ответ на приветствие "Слава Украине" заявил: "Нет. Я россиян больше люблю... Я из России". При этом "ждун" пришел получать помощь от украинских волонтеров.

Один из отдыхающих в Буковеле 3 апреля назвал боевого медика, прибывшего на реабилитацию, "лошарой" и "провокатором". Он также заявил: "Езжай в свой Бахмут, чего ты здесь сидишь?". Позже были опубликованы видео с извинениями.

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