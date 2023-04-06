Женщина возмутилась, что ей делают замечания из-за украинского языка, и разразилась "идеями".

Украинка публично предложила "отделить Закарпатье от Украины", а воинов из региона вернуть с фронта.

Как сообщает Телеграм-канал "Реальная война", об этом женщина заявила в возмутительном видеообращении, отвечая на критику украинцев.

"Очень мне красиво эти украинцы пишут, мол: "Ты росла на украинских песнях, почему ты на украинском не говоришь?". Хороший вопрос, я ответила бы, но имею очень прекрасный и длинный ответ: потому что я в рот *бала Украину вашу. Знаете почему? Потому что мне Украина, кроме украинского паспорта, не дала ничего", - заявила опальная женщина.

Она заявила, что в родном Закарпатье якобы не может найти работы, а все заводы и фабрики построили якобы иностранцы. Поэтому закарпатцы едут на работу в Чехию.

После резкого спича украинка заявила, что Закарпатье вообще надо "отделить от Украины". Для этого она предлагает создать петицию.

"Составляем, нах*й, петицию и *баную и отделяем Закарпатье от Украины. А закарпатских ребят с фронта возвращаем домой. Тогда я хочу видеть, кто будет на этой войне себя разъ*бывать", - заявила украинка.

Напоследок женщина заявила, что "никто не жаловался за чехо-словаков", а "плохо стало, когда мы ушли под Украину".

Как отмечает канал, СБУ информацией об этой "инициаторке отделения Закарпатья" уже владеет.

"Поэтому здесь два варианта - либо ее "ласково украинизируют", либо согласно закону за сепаратизм и призывы к свержению государственного строя ей грозит от 5 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

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К сожалению, ватные инциденты с украинцами происходят систематически. Несколько месяцев назад украинка, которая живет в Ивано-Франковске, заявила, что Россия точно одержит победу и объяснила, что просто "думает реалистично". Однако позиция девушки в отношении войны резко изменилась, когда ее прямой эфир стал резонансным. За считанные часы она записала видеообращение с извинениями.

Впоследствии еще одна 21-летняя украинка заявила, что родиться в Украине-ее самая большая ошибка. В то же время Россию она очень любит, и язык страны-оккупанта ей дается лучше, чем родной.

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