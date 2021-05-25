Фестиваль в Севастополе не взял кино в конкурсную программу.

В Севастополе не состоялся показ пропагандистского фильма, снятого в "ДНР", "Ополченочка". Режиссер и боевик Роман Разум заявил о "диверсии".

Об этом пишут Крым. Реалии.

Читайте такжеСуд отменил региональный статус русского языка в ХарьковеПоказ фильма должен был состояться в рамках кинофестиваля "Золотой витязь" в кинотеатре "Москва" 25 мая. Но во время запуска фильма боевиков произошла техническая проблема, и на экранах появилась другая лента.

В опубликованном в YouTube видео Разум обвинил ответственных лиц в "диверсии" и утверждал, что вместо его фильма демонстрировали "картину о героях АТО", название он не назвал.

Также Разум пожаловался, что организаторы фестиваля не оплатили проезд из Луганска и проживание в Севастополе. Кроме того, боевик возмущен, что фестиваль не взял его кино в конкурсную программу.

Фильм "Ополченочка" сняла кинокомпания "Лугафильм" с участием "министерств и народной милиции ЛНР" и "прокурорши Крыма" Натальи Поклонской. Его премьера состоялась в мае 2019 года.

"Ополченочку" показывали в кинотеатрах ОРДЛО в 2019 году. Несколько закрытых показов прошли в оккупированном Севастополе, а также Санкт-Петербурге и Москве. В прокате ленты боевиков Россия отказала.

Оккупация Крыма

Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

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Автор: Яна Ставская