В Севастополе не состоялся показ пропагандистского фильма, снятого в "ДНР", "Ополченочка". Режиссер и боевик Роман Разум заявил о "диверсии".
Об этом пишут Крым. Реалии.
Читайте такжеСуд отменил региональный статус русского языка в ХарьковеПоказ фильма должен был состояться в рамках кинофестиваля "Золотой витязь" в кинотеатре "Москва" 25 мая. Но во время запуска фильма боевиков произошла техническая проблема, и на экранах появилась другая лента.
В опубликованном в YouTube видео Разум обвинил ответственных лиц в "диверсии" и утверждал, что вместо его фильма демонстрировали "картину о героях АТО", название он не назвал.
Также Разум пожаловался, что организаторы фестиваля не оплатили проезд из Луганска и проживание в Севастополе. Кроме того, боевик возмущен, что фестиваль не взял его кино в конкурсную программу.
Фильм "Ополченочка" сняла кинокомпания "Лугафильм" с участием "министерств и народной милиции ЛНР" и "прокурорши Крыма" Натальи Поклонской. Его премьера состоялась в мае 2019 года.
"Ополченочку" показывали в кинотеатрах ОРДЛО в 2019 году. Несколько закрытых показов прошли в оккупированном Севастополе, а также Санкт-Петербурге и Москве. В прокате ленты боевиков Россия отказала.
Оккупация Крыма
Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.
18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.
Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.
Верховная Рада официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.
Вас также могут заинтересовать новости
- 40% украинцев не слышали о российской акции в Украине "Бессмертный полк" - опрос
- 9 мая в Украине: полиция открыла 13 уголовных производств
- Минкульт рассматривает варианты блокировки сигнала с оккупированных территорий и России
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram