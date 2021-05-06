Отмечается, что похитители арендовали несколько автомобилей, оснащенных системой GPS.

Похищение в Кишиневе бывшего судьи Николая Чауса было спланировано как минимум за 19 дней. Его выслеживала группа более чем из 10 человек с 15 марта по 3 апреля. При этом вывозили экс-судью из Молдовы, предположительно, сотрудники украинской разведки, которые выслеживали его на арендованных авто с GPS-маячками. Именно благодаря этому следствие смогло установить их маршрут.

Читайте такжеЭкс-судья Чаус перед своим похищением захотел вернуться в Украину - СМИОб этом говорится в журналистском расследовании RISE Moldova и «Слiдство.инфо».

Отмечается, что все, кто участвовал в похищении, прибыли в Молдову по-разному: кто-то на рейсовых автобусах, а кто-то перешел границу пешком. Как минимум пятеро из них предъявили на таможне паспорта с вымышленными именами.

Один из них – некий Юрий Коваленко 17 марта арендовал в кишиневском прокате автомобилей красный Hyundai Accent, оснащенный системой GPS, что позволило с точностью до минут отследить его маршруты передвижения.

В частности, последующие три дня он будет ездить на этом авто по Кишиневу по почти идентичному маршруту – к гостинице напарника напарник и к дому, где проживал Чаус.

25 марта Коваленко отправился в ту же компанию аренды авто и взял на два дня Volkswagen Jetta и тоже с GPS.

30 марта этот Volkswagen арендовал украинец Алексей Нечаев. Он также приезжал к дому Чауса, и 31 марта парковался рядом с тремя машинами возле парка Сергея Лазо – Ford Transit, Mercedes Benz и Renault Scenic, две из которых были использованы для похищения судьи.

Похищение экс-судьи Чауса в Молдове

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Автор: Катерина Шварц