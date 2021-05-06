Похищение в Кишиневе бывшего судьи Николая Чауса было спланировано как минимум за 19 дней. Его выслеживала группа более чем из 10 человек с 15 марта по 3 апреля. При этом вывозили экс-судью из Молдовы, предположительно, сотрудники украинской разведки, которые выслеживали его на арендованных авто с GPS-маячками. Именно благодаря этому следствие смогло установить их маршрут.
Читайте такжеЭкс-судья Чаус перед своим похищением захотел вернуться в Украину - СМИОб этом говорится в журналистском расследовании RISE Moldova и «Слiдство.инфо».
Отмечается, что все, кто участвовал в похищении, прибыли в Молдову по-разному: кто-то на рейсовых автобусах, а кто-то перешел границу пешком. Как минимум пятеро из них предъявили на таможне паспорта с вымышленными именами.
Один из них – некий Юрий Коваленко 17 марта арендовал в кишиневском прокате автомобилей красный Hyundai Accent, оснащенный системой GPS, что позволило с точностью до минут отследить его маршруты передвижения.
В частности, последующие три дня он будет ездить на этом авто по Кишиневу по почти идентичному маршруту – к гостинице напарника напарник и к дому, где проживал Чаус.
25 марта Коваленко отправился в ту же компанию аренды авто и взял на два дня Volkswagen Jetta и тоже с GPS.
30 марта этот Volkswagen арендовал украинец Алексей Нечаев. Он также приезжал к дому Чауса, и 31 марта парковался рядом с тремя машинами возле парка Сергея Лазо – Ford Transit, Mercedes Benz и Renault Scenic, две из которых были использованы для похищения судьи.
Похищение экс-судьи Чауса в Молдове
- 3 апреля стало известно, что группа вооруженных мужчин похитила в центре Кишинева бывшего украинского судью Николая Чауса, объявленного Интерполом в международный розыск по подозрению во взяточничестве.
- По данным МВД Молдовы, судью вывезли в Украину.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба заверил Молдову в непричастности Украины к ситуации с похищением судьи.
- Впоследствии журналисты сообщили, что пятеро украинцев могут быть причастны к похищению Чауса: вероятно, они въехали в Молдову под вымышленными именами.
- Расследователи отметили, что один из мужчин может быть связан с украинскими спецслужбами, а именно - с Главным управлением разведки Минобороны Украины. При этом представитель ГУР Украины в комментарии журналистам категорически отрицал связь Минобороны с похищением бывшего украинского судьи.
- Ранее жена Чауса предоставила журналистам письмо, которое экс-судья перед исчезновением присылал на свое прежнее место работы - Днепровский суд Киева. Он заявлял о намерениях вернуться в Украину.
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