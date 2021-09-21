По состоянию на 1 августа в Украине проживало 41,362 млн человек.

За январь-июль этого года население Украины сократилось еще на 226 тыс. человек – по состоянию на 1 августа в государстве проживало 41,362 млн человек.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Количество умерших за указанный период достигло 395,9 тыс. человек, хотя в январе-июле 2020 года этот показатель был ниже – 334,3 тыс. людей.

При этом родилось 158,3 тыс. детей, что на 10 тыс. меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Госстате отметили, что количество умерших существенно преобладает над количеством рожденных: на 100 умерших – 40 рожденных.

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Также в январе-июле в Украину прибыло 244,6 тыс. человек – на 30 тыс. больше, чем за 7 месяцев прошлого года.

Страну при этом покинули 233 тыс. человек – на 26 тыс. больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Данные по численности населения охватывают все регионы Украины, кроме временно оккупированных ОРДЛО, Крыма и Севастополя. Данные по миграционному движению населения сформированы без учета Крыма, Севастополя, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, численность населения Украины в 2020 году уменьшилась на 314,1 тыс. человек и на 1 января 2021 года составляла 41 млн 588 тыс. жителей.

Автор: Екатерина Жирий