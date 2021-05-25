Законопроект предлагает наказывать за похищение ребенка одним из родителей тюремным заключением на срок до шести лет.

Народные депутаты предложили установить уголовную ответственность за похищение ребенка одним из родителей, который находился на законных основаниях у другого родителя.

Соответствующий текст проекта закона №5549 размещен на сайте Верховной Рады.

Законопроектом предлагается внести соответствующие изменения в статью 146 Уголовного кодекса Украины и наказывать за похищение ребенка ограничением или лишением свободы на срок до 6 лет.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что действующее законодательство не регулирует ответственность за похищение одним из родителей ребенка, который находился на законных основаниях у другого родителя. Поэтому такие действия не считаются противоправными.

"Уголовным кодексом Украины предусмотрена ответственность за похищение человека, однако, субъектом такого преступления не может быть один из родителей ребенка, учитывая предусмотренную законодательством равенство прав каждого из них на участие в воспитании ребенка и исходя из постулата о невозможности похищения одним из родителей своего собственного ребенка", - говорится в пояснительной записке.

В связи с этим, объясняют авторы законопроекта, в Украине отсутствуют статистические данные по количеству случаев похищения ребенка одним из родителей, а также сокрытие ребенка одним из родителей от другого, препятствованию или и полному запрету общаться с ребенком второму из родителей.

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Авторы документа ссылаются на опыт других стран, в частности, Канады и многих штатов в США, где "самовольное изменение места проживания ребенка без согласия второго из родителей, с которым проживает ребенок, является похищением ребенка и, соответственно, преступлением, за которое предусмотрена уголовная ответственность".

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Автор: Александр Топчий