По словам Подоляка, надо осознавать, что не может такого быть, что только президент должен все остановить.

Коррупция - это то, что может полностью обнулить украинскую государственность и очевидно, что к этому явлению надо относиться крайне негативно. Такое мнение в эфире телемарафона высказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его мнению, с коррупцией можно бороться двумя основными путями: максимально жестокое наказание, с точки зрения юридической составляющей, а с другой стороны - максимально нетолерантное отношение со стороны каждого украинца не только на словах.

Он утверждает, что очень хорошо, что ведутся расследования по случаям коррупции и об этом говорят в публичном пространстве.

Видео дня

"Но, задам встречный вопрос. Скажите, а кто эти люди? Откуда они взялись? Это же не люди которых назначает непосредственно президент или какой-то министр. Это люди, которые делают определенную карьеру, имеют определенное окружение. Это окружение все это видит и все это терпит. Это сотни, тысячи людей... Когда мы говорим о коррупции и нетолерантном отношении к ней надо понять - кто берет все эти средства? На каких уровнях эти люди вообще существовали. Мы говорим о Хмельницком, Житомире и тому подобное. Это люди на местном уровне. Это люди, которые постоянно общались с огромной массой других людей, которые об этом все знали", - акцентировал Подоляк.

По его мнению, когда говорится об остановке коррупции, нужно четко осознавали - не может такого быть, что только президент должен все остановить. Он объяснил:

"Вот так - щелкнуть пальцами и чтобы все остановилось. Это вероятно должно быть какое-то внутреннее нежелание быть коррумпированным. То есть, есть ответственность государства - безусловно. Есть соответствующие предварительные судебные следственные приговоры, которые ограничивают свободу этих людей, накладывают соответствующие судебные обязательства, например, залоги. Это юридическая составляющая".

Относительно моральной составляющей, по словам советника, надо понимать откуда взялись люди, которые совершают коррупционные действия на разных уровнях, в разных областях, городах и селах. Для того, чтобы остановить коррупцию в стране, нужно перестать наконец говорить, что кто-то должен "божественным решением" принять на себя всю ответственность.

"Надо начинать с себя - всегда. Надо, чтобы мы прагматично подходили. Мы говорим о МСЭК, например. Это же не касается только военных, но и широкой общественности. Готов дать взятку, чтобы ускорить очередь или еще что-то? Если ты готов, то почему потом кому-то закидываешь - смотрите это же коррупция. Смотрите - у нее есть шесть миллионов долларов. Ты же дал эти деньги. Это же не с неба упали, не принесли марсиане и сказали - госпожа Крупа возьмите эти деньги", - отметил он.

Подоляк резюмировал, что коррупция имеет природу ответственности. С одной стороны, того кто берет взятки и монетизирует административные функции - это чиновник, которого юридически должно наказывать государство. С другой стороны - это аморальность в отношении этих проявлений со стороны каждого украинца не только в социологических опросах. Он добавил:

"А аморальность в отношении этих проявлений, когда мы реально с этим сталкиваемся",- констатировал он.

Коррупция в Украине - последние случаи

Как сообщал УНИАН, на днях по подозрению в незаконном обогащении была задержана депутат Хмельницкого горсовета. По данным ГБР, во время обысков правоохранители изъяли у нее более 1,5 млн долларов, а в декларации она вообще не указала наличие у нее наличных денег. Суд взял депутата под стражу с правом внесения залога в 49 млн грн.

В начале октября были уличены в незаконном обогащении руководитель Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сын. Во время обысков у них было найдено наличными почти 6 миллионов долларов США в разных валютах. Известно, что руководитель областного МСЭК является депутатом Хмельницкого облсовета, избранной от партии "Слуга народа". Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 500 млн грн.

Стоит напомнить, что ранее президент Владимир Зеленский озвучивал идею приравнять коррупцию к государственной измене в военное время и говорил о планах подать законопроект с соответствующей инициативой на рассмотрение Верховной Рады.

Вас также могут заинтересовать новости: